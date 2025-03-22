Валюты / MRVI
MRVI: Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A
2.89 USD 0.17 (6.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRVI за сегодня изменился на 6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.71, а максимальная — 2.93.
Следите за динамикой Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MRVI
- Maravai LifeScience stock maintains Buy rating at Stifel despite guidance withdrawal
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MRVI)
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Maravai Lifesciences Q2 2025 sees stock dip despite revenue growth
- Maravai Q2 2025 slides: New leadership unveils $50M cost-cutting plan amid losses
- Maravai Lifesciences earnings missed, revenue fell short of estimates
- Maravai LifeSciences appoints Deloitte as new auditor, replaces EY
- Maravai LifeSciences stock rating reiterated amid leadership changes
- Maravai LifeSciences appoints Raj Asarpota as new CFO
- Maravai LifeSciences names Bernd Brust as new CEO
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Maravai ratings downgraded by Moody’s over weakened performance
- TriLink and Quantoom partner to expand global vaccine access
- Maravai LifeSciences Announces Shareholder Meeting Results
- Lazard U.S. Small Cap Equity Select Portfolio Q1 2025 Commentary
- Maravai ratings drop to ’B-’ at S&P due to decline in revenue and EBITDA
- CORRECTION “ Maravai LifeSciences Releases 2024 Sustainability Report
- TriLink BioTechnologies ® debuts its first mRNA synthesis kit with CleanCap ® capping technology; Celebrates launch with kit donations to top academic institutions
- TriLink BioTechnologies ® and the International Vaccine Institute Sign a Memorandum of Understanding to Support the Development of mRNA-based Vaccines
- These Analysts Slash Their Forecasts On Maravai LifeSciences Following Q1 Results - Maravai LifeSciences (NASDAQ:MRVI)
- Maravai LifeSciences: Upside Not Likely In 2025, But Company Can Survive (NASDAQ:MRVI)
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- ROSEN, A LEADING LAW FIRM, Encourages Maravai Lifesciences Holdings, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - MRVI
Дневной диапазон
2.71 2.93
Годовой диапазон
1.66 8.54
- Предыдущее закрытие
- 2.72
- Open
- 2.73
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.71
- High
- 2.93
- Объем
- 1.900 K
- Дневное изменение
- 6.25%
- Месячное изменение
- 20.92%
- 6-месячное изменение
- 28.44%
- Годовое изменение
- -65.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.