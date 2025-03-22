Valute / MRVI
MRVI: Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A
2.70 USD 0.18 (6.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRVI ha avuto una variazione del -6.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.69 e ad un massimo di 2.88.
Segui le dinamiche di Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MRVI News
Intervallo Giornaliero
2.69 2.88
Intervallo Annuale
1.66 8.54
- Chiusura Precedente
- 2.88
- Apertura
- 2.88
- Bid
- 2.70
- Ask
- 3.00
- Minimo
- 2.69
- Massimo
- 2.88
- Volume
- 2.253 K
- Variazione giornaliera
- -6.25%
- Variazione Mensile
- 12.97%
- Variazione Semestrale
- 20.00%
- Variazione Annuale
- -67.43%
20 settembre, sabato