MRVI: Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A

2.70 USD 0.18 (6.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRVI ha avuto una variazione del -6.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.69 e ad un massimo di 2.88.

Segui le dinamiche di Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.69 2.88
Intervallo Annuale
1.66 8.54
Chiusura Precedente
2.88
Apertura
2.88
Bid
2.70
Ask
3.00
Minimo
2.69
Massimo
2.88
Volume
2.253 K
Variazione giornaliera
-6.25%
Variazione Mensile
12.97%
Variazione Semestrale
20.00%
Variazione Annuale
-67.43%
20 settembre, sabato