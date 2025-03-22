Währungen / MRVI
MRVI: Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A
2.74 USD 0.14 (4.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRVI hat sich für heute um -4.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.73 bis zu einem Hoch von 2.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MRVI News
- Maravai LifeScience stock maintains Buy rating at Stifel despite guidance withdrawal
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MRVI)
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Maravai Lifesciences Q2 2025 sees stock dip despite revenue growth
- Maravai Q2 2025 slides: New leadership unveils $50M cost-cutting plan amid losses
- Maravai Lifesciences earnings missed, revenue fell short of estimates
- Maravai LifeSciences appoints Deloitte as new auditor, replaces EY
- Maravai LifeSciences stock rating reiterated amid leadership changes
- Maravai LifeSciences appoints Raj Asarpota as new CFO
- Maravai LifeSciences names Bernd Brust as new CEO
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Maravai ratings downgraded by Moody’s over weakened performance
- TriLink and Quantoom partner to expand global vaccine access
- Maravai LifeSciences Announces Shareholder Meeting Results
- Lazard U.S. Small Cap Equity Select Portfolio Q1 2025 Commentary
- Maravai ratings drop to ’B-’ at S&P due to decline in revenue and EBITDA
- CORRECTION “ Maravai LifeSciences Releases 2024 Sustainability Report
- TriLink BioTechnologies ® debuts its first mRNA synthesis kit with CleanCap ® capping technology; Celebrates launch with kit donations to top academic institutions
- TriLink BioTechnologies ® and the International Vaccine Institute Sign a Memorandum of Understanding to Support the Development of mRNA-based Vaccines
- These Analysts Slash Their Forecasts On Maravai LifeSciences Following Q1 Results - Maravai LifeSciences (NASDAQ:MRVI)
- Maravai LifeSciences: Upside Not Likely In 2025, But Company Can Survive (NASDAQ:MRVI)
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- ROSEN, A LEADING LAW FIRM, Encourages Maravai Lifesciences Holdings, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - MRVI
Tagesspanne
2.73 2.88
Jahresspanne
1.66 8.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.88
- Eröffnung
- 2.88
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Tief
- 2.73
- Hoch
- 2.88
- Volumen
- 729
- Tagesänderung
- -4.86%
- Monatsänderung
- 14.64%
- 6-Monatsänderung
- 21.78%
- Jahresänderung
- -66.95%
