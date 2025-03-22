KurseKategorien
Währungen / MRVI
Zurück zum Aktien

MRVI: Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A

2.74 USD 0.14 (4.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRVI hat sich für heute um -4.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.73 bis zu einem Hoch von 2.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRVI News

Tagesspanne
2.73 2.88
Jahresspanne
1.66 8.54
Vorheriger Schlusskurs
2.88
Eröffnung
2.88
Bid
2.74
Ask
3.04
Tief
2.73
Hoch
2.88
Volumen
729
Tagesänderung
-4.86%
Monatsänderung
14.64%
6-Monatsänderung
21.78%
Jahresänderung
-66.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K