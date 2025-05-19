Валюты / MRT
MRT: Marti Technologies Inc Class A
2.46 USD 0.01 (0.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRT за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.42, а максимальная — 2.50.
Следите за динамикой Marti Technologies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MRT
- Marti: Unlocking Ride-Hailing Growth In Türkiye With Bitcoin Exposure (NYSE:MRT)
- Marti surpasses ride-hailing targets ahead of schedule, sets new goals
- Marti stock falls after announcing Bitcoin treasury strategy
- Marti to hold up to 50% of cash reserves in bitcoin, other crypto
- Marti plans to hold 20% of cash reserves in crypto assets
- Marti appoints co-founder Durgun as chief operating officer
- Marti surpasses ride-hailing targets in Türkiye
- Marti Technologies, Inc. Files Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2024
- Marti Technologies names new CFO to bolster growth
Дневной диапазон
2.42 2.50
Годовой диапазон
1.76 3.89
- Предыдущее закрытие
- 2.45
- Open
- 2.43
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Low
- 2.42
- High
- 2.50
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- -20.90%
- Годовое изменение
- 26.15%
