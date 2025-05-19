Währungen / MRT
MRT: Marti Technologies Inc Class A
2.34 USD 0.06 (2.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRT hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.31 bis zu einem Hoch von 2.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marti Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MRT News
Tagesspanne
2.31 2.36
Jahresspanne
1.76 3.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.28
- Eröffnung
- 2.34
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Tief
- 2.31
- Hoch
- 2.36
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 2.63%
- Monatsänderung
- -3.70%
- 6-Monatsänderung
- -24.76%
- Jahresänderung
- 20.00%
