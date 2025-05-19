QuotazioniSezioni
Valute / MRT
MRT: Marti Technologies Inc Class A

2.34 USD 0.06 (2.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRT ha avuto una variazione del 2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.31 e ad un massimo di 2.40.

Segui le dinamiche di Marti Technologies Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
2.31 2.40
Intervallo Annuale
1.76 3.89
Chiusura Precedente
2.28
Apertura
2.34
Bid
2.34
Ask
2.64
Minimo
2.31
Massimo
2.40
Volume
187
Variazione giornaliera
2.63%
Variazione Mensile
-3.70%
Variazione Semestrale
-24.76%
Variazione Annuale
20.00%
