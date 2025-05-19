Valute / MRT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MRT: Marti Technologies Inc Class A
2.34 USD 0.06 (2.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRT ha avuto una variazione del 2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.31 e ad un massimo di 2.40.
Segui le dinamiche di Marti Technologies Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRT News
- Marti: Unlocking Ride-Hailing Growth In Türkiye With Bitcoin Exposure (NYSE:MRT)
- Marti surpasses ride-hailing targets ahead of schedule, sets new goals
- Marti stock falls after announcing Bitcoin treasury strategy
- Marti to hold up to 50% of cash reserves in bitcoin, other crypto
- Marti plans to hold 20% of cash reserves in crypto assets
- Marti appoints co-founder Durgun as chief operating officer
- Marti surpasses ride-hailing targets in Türkiye
- Marti Technologies, Inc. Files Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2024
- Marti Technologies names new CFO to bolster growth
Intervallo Giornaliero
2.31 2.40
Intervallo Annuale
1.76 3.89
- Chiusura Precedente
- 2.28
- Apertura
- 2.34
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Minimo
- 2.31
- Massimo
- 2.40
- Volume
- 187
- Variazione giornaliera
- 2.63%
- Variazione Mensile
- -3.70%
- Variazione Semestrale
- -24.76%
- Variazione Annuale
- 20.00%
21 settembre, domenica