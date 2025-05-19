Divisas / MRT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MRT: Marti Technologies Inc Class A
2.36 USD 0.10 (4.07%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MRT de hoy ha cambiado un -4.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.36, mientras que el máximo ha alcanzado 2.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marti Technologies Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRT News
- Marti: Unlocking Ride-Hailing Growth In Türkiye With Bitcoin Exposure (NYSE:MRT)
- Marti surpasses ride-hailing targets ahead of schedule, sets new goals
- Marti stock falls after announcing Bitcoin treasury strategy
- Marti to hold up to 50% of cash reserves in bitcoin, other crypto
- Marti plans to hold 20% of cash reserves in crypto assets
- Marti appoints co-founder Durgun as chief operating officer
- Marti surpasses ride-hailing targets in Türkiye
- Marti Technologies, Inc. Files Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2024
- Marti Technologies names new CFO to bolster growth
Rango diario
2.36 2.49
Rango anual
1.76 3.89
- Cierres anteriores
- 2.46
- Open
- 2.47
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.36
- High
- 2.49
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- -4.07%
- Cambio mensual
- -2.88%
- Cambio a 6 meses
- -24.12%
- Cambio anual
- 21.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B