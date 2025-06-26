КотировкиРазделы
LOGI
LOGI: Logitech International S.A. - Registered Shares

112.32 USD 2.45 (2.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LOGI за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.74, а максимальная — 112.36.

Следите за динамикой Logitech International S.A. - Registered Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LOGI

Дневной диапазон
110.74 112.36
Годовой диапазон
64.73 112.36
Предыдущее закрытие
109.87
Open
111.09
Bid
112.32
Ask
112.62
Low
110.74
High
112.36
Объем
1.487 K
Дневное изменение
2.23%
Месячное изменение
10.88%
6-месячное изменение
30.99%
Годовое изменение
26.86%
