LOGI: Logitech International S.A. - Registered Shares
112.32 USD 2.45 (2.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOGI за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.74, а максимальная — 112.36.
Следите за динамикой Logitech International S.A. - Registered Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LOGI
- Logitech: Innovating Through Volatility, Growing Across Gaming And Work (NASDAQ:LOGI)
- Why Logitech (LOGI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Logitech stock hits 52-week high at $109.0
- Logitech stock hits 52-week high at 105.67 USD
- Why Is Logitech (LOGI) Up 13.3% Since Last Earnings Report?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Nordic Semiconductor stock price target raised to NOK140 by Deutsche Bank
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Logitech stock rating upgraded by BNP Paribas Exane on tariff resilience
- Here's Why Logitech (LOGI) is a Strong Growth Stock
- Logitech's Q1 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Logitech on track to reduce China production amid US tariffs, CEO says
- Logitech has made progress in shifting production from China, CEO says
- Logitech says production shift out China to reduce tariff impact going well
- Logitech International S.A. (LOGI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Logitech (LOGI) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Logitech (LOGI) Surpasses Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Logitech shares rise as Q1 earnings soar past expectations
- LPL vs. LOGI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Logitech: Resilient And Strategically Positioned For Sustainable Growth (NASDAQ:LOGI)
- Citi raises Logitech stock price target to $100 on pricing traction
- BofA downgrades Nordic Semi to “underperform,” cuts PO to NOK 99
- Turtle Beach Stock: Worries Provide A Buying Opportunity (NASDAQ:TBCH)
- Logitech G’s Streamlabs Launches New Sponsorship Platform to Connect Brands and Streamers
Дневной диапазон
110.74 112.36
Годовой диапазон
64.73 112.36
- Предыдущее закрытие
- 109.87
- Open
- 111.09
- Bid
- 112.32
- Ask
- 112.62
- Low
- 110.74
- High
- 112.36
- Объем
- 1.487 K
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- 10.88%
- 6-месячное изменение
- 30.99%
- Годовое изменение
- 26.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.