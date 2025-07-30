Валюты / KEY
KEY: KeyCorp
18.63 USD 0.20 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KEY за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.40, а максимальная — 18.86.
Следите за динамикой KeyCorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.40 18.86
Годовой диапазон
12.72 20.04
- Предыдущее закрытие
- 18.83
- Open
- 18.86
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- Low
- 18.40
- High
- 18.86
- Объем
- 16.550 K
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- -1.64%
- 6-месячное изменение
- 17.69%
- Годовое изменение
- 11.96%
