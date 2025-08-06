KurseKategorien
KEY: KeyCorp

19.12 USD 0.41 (2.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEY hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.63 bis zu einem Hoch von 19.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die KeyCorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.63 19.15
Jahresspanne
12.72 20.04
Vorheriger Schlusskurs
18.71
Eröffnung
18.77
Bid
19.12
Ask
19.42
Tief
18.63
Hoch
19.15
Volumen
20.373 K
Tagesänderung
2.19%
Monatsänderung
0.95%
6-Monatsänderung
20.78%
Jahresänderung
14.90%
