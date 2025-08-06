Währungen / KEY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KEY: KeyCorp
19.12 USD 0.41 (2.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KEY hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.63 bis zu einem Hoch von 19.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die KeyCorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEY News
- CrowdStrike’s Stock (CRWD) Jumps 10% as Company Holds Investor Day - TipRanks.com
- KeyCorp senkt Primärzinssatz auf 7,25 Prozent/n
- KeyCorp lowers prime lending rate to 7.25 percent
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Here's Why KeyCorp (KEY) is a Strong Momentum Stock
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- KeyCorp: Series I Preferred Shares Present Best Income Opportunity
- Why KeyCorp (KEY) is a Top Value Stock for the Long-Term
- KeyCorp at Barclays Conference: Strategic Growth and Optimism
- Keyera stock raised to top pick at BMO Capital on Plains acquisition benefits
- Stock Yards Bancorp appoints Michael W. Woods as principal accounting officer
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Why Is KeyCorp (KEY) Down 3.1% Since Last Earnings Report?
- Wall Street Lunch: SPAC-King Returns With New Blank-Check Deal
- Wall Street Lunch: Wedbush Adds CRWD, RBLX, GEV, NBIS To IVES AI 30 List
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why KeyCorp (KEY) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Quavo's AI-Powered Platform Grabs $300M To Combat Mounting Financial Fraud - Associated Banc (NYSE:ASB), First Hawaiian (NASDAQ:FHB)
- Keyera August 2025 slides: Plains acquisition drives cross-Canada expansion
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
Tagesspanne
18.63 19.15
Jahresspanne
12.72 20.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.71
- Eröffnung
- 18.77
- Bid
- 19.12
- Ask
- 19.42
- Tief
- 18.63
- Hoch
- 19.15
- Volumen
- 20.373 K
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 20.78%
- Jahresänderung
- 14.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K