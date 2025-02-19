Валюты / INTF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INTF: iShares International Equity Factor ETF
36.11 USD 0.08 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INTF за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.96, а максимальная — 36.17.
Следите за динамикой iShares International Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INTF
- Is iShares International Equity Factor ETF (INTF) a Strong ETF Right Now?
- INTF: International ETF With An Edge Over The Benchmark (NYSEARCA:INTF)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- TOUS: An International ETF To Diversify Away From The U.S.
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Дневной диапазон
35.96 36.17
Годовой диапазон
27.33 36.23
- Предыдущее закрытие
- 36.19
- Open
- 36.13
- Bid
- 36.11
- Ask
- 36.41
- Low
- 35.96
- High
- 36.17
- Объем
- 777
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 17.09%
- Годовое изменение
- 14.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.