Dövizler / INTF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
INTF: iShares International Equity Factor ETF
35.85 USD 0.15 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INTF fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.80 ve Yüksek fiyatı olarak 35.90 aralığında işlem gördü.
iShares International Equity Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTF haberleri
- Is iShares International Equity Factor ETF (INTF) a Strong ETF Right Now?
- INTF: International ETF With An Edge Over The Benchmark (NYSEARCA:INTF)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- TOUS: An International ETF To Diversify Away From The U.S.
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Günlük aralık
35.80 35.90
Yıllık aralık
27.33 36.23
- Önceki kapanış
- 36.00
- Açılış
- 35.88
- Satış
- 35.85
- Alış
- 36.15
- Düşük
- 35.80
- Yüksek
- 35.90
- Hacim
- 166
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- 2.99%
- 6 aylık değişim
- 16.25%
- Yıllık değişim
- 14.14%
21 Eylül, Pazar