INTF: iShares International Equity Factor ETF

35.85 USD 0.15 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INTF fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.80 ve Yüksek fiyatı olarak 35.90 aralığında işlem gördü.

iShares International Equity Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

INTF haberleri

Günlük aralık
35.80 35.90
Yıllık aralık
27.33 36.23
Önceki kapanış
36.00
Açılış
35.88
Satış
35.85
Alış
36.15
Düşük
35.80
Yüksek
35.90
Hacim
166
Günlük değişim
-0.42%
Aylık değişim
2.99%
6 aylık değişim
16.25%
Yıllık değişim
14.14%
21 Eylül, Pazar