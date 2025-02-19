Valute / INTF
INTF: iShares International Equity Factor ETF
35.85 USD 0.15 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INTF ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.80 e ad un massimo di 35.90.
Segui le dinamiche di iShares International Equity Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
35.80 35.90
Intervallo Annuale
27.33 36.23
- Chiusura Precedente
- 36.00
- Apertura
- 35.88
- Bid
- 35.85
- Ask
- 36.15
- Minimo
- 35.80
- Massimo
- 35.90
- Volume
- 166
- Variazione giornaliera
- -0.42%
- Variazione Mensile
- 2.99%
- Variazione Semestrale
- 16.25%
- Variazione Annuale
- 14.14%
21 settembre, domenica