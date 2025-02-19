QuotazioniSezioni
INTF: iShares International Equity Factor ETF

35.85 USD 0.15 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INTF ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.80 e ad un massimo di 35.90.

Segui le dinamiche di iShares International Equity Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
35.80 35.90
Intervallo Annuale
27.33 36.23
Chiusura Precedente
36.00
Apertura
35.88
Bid
35.85
Ask
36.15
Minimo
35.80
Massimo
35.90
Volume
166
Variazione giornaliera
-0.42%
Variazione Mensile
2.99%
Variazione Semestrale
16.25%
Variazione Annuale
14.14%
21 settembre, domenica