INTF: iShares International Equity Factor ETF

36.00 USD 0.08 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INTFの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり35.84の安値と36.07の高値で取引されました。

iShares International Equity Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

INTF News

1日のレンジ
35.84 36.07
1年のレンジ
27.33 36.23
以前の終値
35.92
始値
35.89
買値
36.00
買値
36.30
安値
35.84
高値
36.07
出来高
494
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
3.42%
6ヶ月の変化
16.73%
1年の変化
14.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K