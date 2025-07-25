Валюты / IMAX
IMAX: Imax Corporation
32.49 USD 0.26 (0.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMAX за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.11, а максимальная — 32.78.
Следите за динамикой Imax Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMAX
Дневной диапазон
32.11 32.78
Годовой диапазон
19.19 32.95
- Предыдущее закрытие
- 32.75
- Open
- 32.35
- Bid
- 32.49
- Ask
- 32.79
- Low
- 32.11
- High
- 32.78
- Объем
- 2.548 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 13.48%
- 6-месячное изменение
- 23.54%
- Годовое изменение
- 58.49%
