IMAX: Imax Corporation
32.31 USD 0.07 (0.22%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMAX hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.78 bis zu einem Hoch von 32.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Imax Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.78 32.72
Jahresspanne
19.19 32.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.38
- Eröffnung
- 32.49
- Bid
- 32.31
- Ask
- 32.61
- Tief
- 31.78
- Hoch
- 32.72
- Volumen
- 1.465 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 12.85%
- 6-Monatsänderung
- 22.85%
- Jahresänderung
- 57.61%
