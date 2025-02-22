Валюты / HTLD
HTLD: Heartland Express Inc
8.62 USD 0.12 (1.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTLD за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.45, а максимальная — 8.63.
Следите за динамикой Heartland Express Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.45 8.63
Годовой диапазон
7.10 12.85
- Предыдущее закрытие
- 8.50
- Open
- 8.50
- Bid
- 8.62
- Ask
- 8.92
- Low
- 8.45
- High
- 8.63
- Объем
- 982
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- -5.90%
- Годовое изменение
- -29.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.