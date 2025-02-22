Devises / HTLD
HTLD: Heartland Express Inc
8.38 USD 0.12 (1.41%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HTLD a changé de -1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.33 et à un maximum de 8.52.
Suivez la dynamique Heartland Express Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Heartland Express annonce un dividende trimestriel de 0,02$
- Heartland Express declares $0.02 quarterly dividend
- Heartland Express: Recent Stock Price Downtrend Has Already Been Overdone (NASDAQ:HTLD)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Heartland Express stock price target lowered to $11 from $12 at Morgan Stanley
- Heartland Express stock price target lowered to $11 by Morgan Stanley
- Here's What Key Metrics Tell Us About Heartland Express (HTLD) Q2 Earnings
- Heartland Express earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Heartland Express (HTLD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Earnings Preview: Heartland Express (HTLD) Q2 Earnings Expected to Decline
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Heartland Express, Inc. Declares Regular Quarterly Dividend
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Undercovered Dozen: Ardelyx, Aviva, Nutrien, Heartland Express +
- Heartland Express Could Double In The Next Cycle (NASDAQ:HTLD)
Range quotidien
8.33 8.52
Range Annuel
7.10 12.85
- Clôture Précédente
- 8.50
- Ouverture
- 8.52
- Bid
- 8.38
- Ask
- 8.68
- Plus Bas
- 8.33
- Plus Haut
- 8.52
- Volume
- 1.939 K
- Changement quotidien
- -1.41%
- Changement Mensuel
- -0.59%
- Changement à 6 Mois
- -8.52%
- Changement Annuel
- -31.54%
20 septembre, samedi