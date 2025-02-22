KurseKategorien
Währungen / HTLD
Zurück zum Aktien

HTLD: Heartland Express Inc

8.50 USD 0.10 (1.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTLD hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.41 bis zu einem Hoch von 8.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heartland Express Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTLD News

Tagesspanne
8.41 8.64
Jahresspanne
7.10 12.85
Vorheriger Schlusskurs
8.40
Eröffnung
8.47
Bid
8.50
Ask
8.80
Tief
8.41
Hoch
8.64
Volumen
880
Tagesänderung
1.19%
Monatsänderung
0.83%
6-Monatsänderung
-7.21%
Jahresänderung
-30.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K