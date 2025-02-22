Währungen / HTLD
HTLD: Heartland Express Inc
8.50 USD 0.10 (1.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTLD hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.41 bis zu einem Hoch von 8.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heartland Express Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.41 8.64
Jahresspanne
7.10 12.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.40
- Eröffnung
- 8.47
- Bid
- 8.50
- Ask
- 8.80
- Tief
- 8.41
- Hoch
- 8.64
- Volumen
- 880
- Tagesänderung
- 1.19%
- Monatsänderung
- 0.83%
- 6-Monatsänderung
- -7.21%
- Jahresänderung
- -30.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K