Валюты / HTHT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HTHT: H World Group Limited - American Depositary Shares
37.09 USD 0.26 (0.71%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTHT за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.94, а максимальная — 37.69.
Следите за динамикой H World Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HTHT
- H World Group: Solid Execution Gives Confidence In Earnings Growth Outlook (NASDAQ:HTHT)
- H World Stock: The Good And The Bad (NASDAQ:HTHT)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- H World Group stock rating reiterated at Buy by Benchmark amid resilience
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Huazhu earnings beat by ¥0.08, revenue fell short of estimates
- H World Group (HTHT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Soho House & Co (SHCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hyatt Hotels (H) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Choice Hotels (CHH) Q2 Earnings Top Estimates
- H World Group expands into Laos with four hotel deals
- H World Group Releases 2024 Sustainability Report, Advancing Sustainable Development through Service Innovation and Green Operations
- H World Group (HTHT): Resilient Growth And Global Ambitions In A Challenging Market
- H World Group: Buy Rating Maintained As M&F Momentum Builds (NASDAQ:HTHT)
- PDD Holdings Posts Weak Results, Joins EHang Holdings And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Abeona Therapeutics (NASDAQ:ABEO), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio - Q1 2025 Update
- Benchmark maintains $48 target on H World Group shares
- H World Group reports Q1 2025 financial results
- Huazhu earnings missed by ¥0.12, revenue fell short of estimates
- H World Group shares fall over 2% as Q1 results miss estimates
- Snowflake, Palo Alto, Urban Outfitters, TJX And China Plays Lead This Week's Investing Action Plan
- H World Group: Continuous Solid Execution Should Drive Multiples Re-Rating (NASDAQ:HTHT)
Дневной диапазон
36.94 37.69
Годовой диапазон
30.13 42.98
- Предыдущее закрытие
- 36.83
- Open
- 37.06
- Bid
- 37.09
- Ask
- 37.39
- Low
- 36.94
- High
- 37.69
- Объем
- 3.743 K
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- 1.15%
- 6-месячное изменение
- -1.46%
- Годовое изменение
- -1.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.