КотировкиРазделы
Валюты / HTHT
Назад в Рынок акций США

HTHT: H World Group Limited - American Depositary Shares

37.09 USD 0.26 (0.71%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HTHT за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.94, а максимальная — 37.69.

Следите за динамикой H World Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HTHT

Дневной диапазон
36.94 37.69
Годовой диапазон
30.13 42.98
Предыдущее закрытие
36.83
Open
37.06
Bid
37.09
Ask
37.39
Low
36.94
High
37.69
Объем
3.743 K
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
-1.46%
Годовое изменение
-1.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.