Валюты / HAS
HAS: Hasbro Inc
74.69 USD 1.31 (1.72%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HAS за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.10, а максимальная — 76.35.
Следите за динамикой Hasbro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HAS
Дневной диапазон
74.10 76.35
Годовой диапазон
49.00 82.19
- Предыдущее закрытие
- 76.00
- Open
- 76.16
- Bid
- 74.69
- Ask
- 74.99
- Low
- 74.10
- High
- 76.35
- Объем
- 4.914 K
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- -6.52%
- 6-месячное изменение
- 21.64%
- Годовое изменение
- 2.64%
