HAS: Hasbro Inc

74.69 USD 1.31 (1.72%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HAS за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.10, а максимальная — 76.35.

Следите за динамикой Hasbro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости HAS

Дневной диапазон
74.10 76.35
Годовой диапазон
49.00 82.19
Предыдущее закрытие
76.00
Open
76.16
Bid
74.69
Ask
74.99
Low
74.10
High
76.35
Объем
4.914 K
Дневное изменение
-1.72%
Месячное изменение
-6.52%
6-месячное изменение
21.64%
Годовое изменение
2.64%
