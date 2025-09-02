KurseKategorien
HAS: Hasbro Inc

74.88 USD 0.96 (1.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HAS hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.77 bis zu einem Hoch von 75.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hasbro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.77 75.18
Jahresspanne
49.00 82.19
Vorheriger Schlusskurs
73.92
Eröffnung
74.49
Bid
74.88
Ask
75.18
Tief
73.77
Hoch
75.18
Volumen
2.924 K
Tagesänderung
1.30%
Monatsänderung
-6.28%
6-Monatsänderung
21.95%
Jahresänderung
2.90%
