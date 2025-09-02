Währungen / HAS
HAS: Hasbro Inc
74.88 USD 0.96 (1.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAS hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.77 bis zu einem Hoch von 75.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hasbro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAS News
- Hasbro: Roth/MKM bestätigt Kaufempfehlung dank „Magic“-Wachstum und Film-Pipeline für 2026
- Roth/MKM bestätigt "Neutral"-Rating für Mattel wegen Verschiebungen im Einzelhandel/n
- Hasbro stock maintains Buy rating at Roth/MKM on Magic growth and 2026 entertainment lineup
- Mattel stock rating reiterated at Neutral by Roth/MKM amid retail timing shifts
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Best Growth Stocks to Buy for September 17th
- Hasbro (HAS) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Hasbro (HAS) This Year?
- Best Growth Stocks to Buy for September 12th
- The Zacks Analyst Blog Highlights Hasbro, Robinhood Markets, Interactive Brokers, Celsius and Medpace
- 5 Non-Tech Nasdaq Stocks to Buy That Helped the Index Surge in 2025
- Hasbro (HAS) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Best Growth Stocks to Buy for September 10th
- Why Hasbro (HAS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Zacks Industry Outlook Highlights Hasbro and Mattel
- Here's Why Hasbro (HAS) is a Strong Value Stock
- Hasbro to relocate headquarters from Rhode Island to Boston by 2026
- What's Going On With Hasbro Stock Monday? - Hasbro (NASDAQ:HAS)
- 2 Toys & Games Stocks to Watch From a Prospering Industry
- Hasbro and Disney partner on new PLAY-DOH collection featuring Disney Jr. characters
- Buy 5 High-Flying Growth Stocks to Maximize Your Returns in September
- Buy 5 Stocks to Stay Safe in Wall Street's Historically Worst Month
- Jefferies highlights Lego’s strong growth as positive signal for Hasbro and Mattel
- Why Hasbro (HAS) Dipped More Than Broader Market Today
Tagesspanne
73.77 75.18
Jahresspanne
49.00 82.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.92
- Eröffnung
- 74.49
- Bid
- 74.88
- Ask
- 75.18
- Tief
- 73.77
- Hoch
- 75.18
- Volumen
- 2.924 K
- Tagesänderung
- 1.30%
- Monatsänderung
- -6.28%
- 6-Monatsänderung
- 21.95%
- Jahresänderung
- 2.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K