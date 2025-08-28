Moedas / HAS
HAS: Hasbro Inc
74.12 USD 0.20 (0.27%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HAS para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.06 e o mais alto foi 74.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Hasbro Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
74.06 74.74
Faixa anual
49.00 82.19
- Fechamento anterior
- 73.92
- Open
- 74.49
- Bid
- 74.12
- Ask
- 74.42
- Low
- 74.06
- High
- 74.74
- Volume
- 143
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -7.23%
- Mudança de 6 meses
- 20.72%
- Mudança anual
- 1.86%
