통화 / HAS
HAS: Hasbro Inc
74.15 USD 0.73 (0.97%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HAS 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 72.97이고 고가는 74.73이었습니다.
Hasbro Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
72.97 74.73
년간 변동
49.00 82.19
- 이전 종가
- 74.88
- 시가
- 74.65
- Bid
- 74.15
- Ask
- 74.45
- 저가
- 72.97
- 고가
- 74.73
- 볼륨
- 3.744 K
- 일일 변동
- -0.97%
- 월 변동
- -7.20%
- 6개월 변동
- 20.77%
- 년간 변동율
- 1.90%
