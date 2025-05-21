Валюты / FLXS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLXS: Flexsteel Industries Inc
47.51 USD 0.99 (2.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLXS за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.17, а максимальная — 48.51.
Следите за динамикой Flexsteel Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLXS
- Why Flexsteel (FLXS) Might be Well Poised for a Surge
- Flexsteel declares $0.20 quarterly dividend, marking 335th consecutive payout
- Flexsteel Grows Albeit Decelerating, And Tariffs Are About To Impact Sales (FLXS)
- Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Flexsteel Industries beats Q4 2025 forecasts
- Flexsteel Industries Q4 Profit Climbs
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Flexsteel Industries (FLXS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Flexsteel EPS Jumps 67 Percent
- Flexsteel earnings beat by $0.56, revenue topped estimates
- Flexsteel shares soar 13% as Q4 earnings smash estimates
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- How To Earn $500 A Month From Flexsteel Industries Stock Ahead Of Q4 Earnings - Flexsteel Industries (NASDAQ:FLXS)
- The RealReal (REAL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Legget & Platt (LEG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Flexsteel increases quarterly dividend by over 17% to $0.20
- Flexsteel's Lower Share Price Is Not Enough Given The Consumer Discretionary Cycle Risk
- Flexsteel appoints Terence P. Calloway to Board
Дневной диапазон
47.17 48.51
Годовой диапазон
29.38 65.87
- Предыдущее закрытие
- 48.50
- Open
- 48.16
- Bid
- 47.51
- Ask
- 47.81
- Low
- 47.17
- High
- 48.51
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -2.04%
- Месячное изменение
- 3.78%
- 6-месячное изменение
- 31.03%
- Годовое изменение
- 7.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.