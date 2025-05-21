КотировкиРазделы
Валюты / FLXS
Назад в Рынок акций США

FLXS: Flexsteel Industries Inc

47.51 USD 0.99 (2.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLXS за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.17, а максимальная — 48.51.

Следите за динамикой Flexsteel Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLXS

Дневной диапазон
47.17 48.51
Годовой диапазон
29.38 65.87
Предыдущее закрытие
48.50
Open
48.16
Bid
47.51
Ask
47.81
Low
47.17
High
48.51
Объем
40
Дневное изменение
-2.04%
Месячное изменение
3.78%
6-месячное изменение
31.03%
Годовое изменение
7.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.