FLXS: Flexsteel Industries Inc

48.71 USD 3.03 (5.86%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLXS hat sich für heute um -5.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.47 bis zu einem Hoch von 51.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Flexsteel Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
48.47 51.37
Jahresspanne
29.38 65.87
Vorheriger Schlusskurs
51.74
Eröffnung
51.37
Bid
48.71
Ask
49.01
Tief
48.47
Hoch
51.37
Volumen
48
Tagesänderung
-5.86%
Monatsänderung
6.40%
6-Monatsänderung
34.34%
Jahresänderung
10.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K