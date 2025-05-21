Währungen / FLXS
FLXS: Flexsteel Industries Inc
48.71 USD 3.03 (5.86%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLXS hat sich für heute um -5.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.47 bis zu einem Hoch von 51.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flexsteel Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
48.47 51.37
Jahresspanne
29.38 65.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.74
- Eröffnung
- 51.37
- Bid
- 48.71
- Ask
- 49.01
- Tief
- 48.47
- Hoch
- 51.37
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -5.86%
- Monatsänderung
- 6.40%
- 6-Monatsänderung
- 34.34%
- Jahresänderung
- 10.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K