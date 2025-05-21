Devises / FLXS
FLXS: Flexsteel Industries Inc
48.26 USD 3.48 (6.73%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FLXS a changé de -6.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.13 et à un maximum de 51.37.
Suivez la dynamique Flexsteel Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLXS Nouvelles
Range quotidien
48.13 51.37
Range Annuel
29.38 65.87
- Clôture Précédente
- 51.74
- Ouverture
- 51.37
- Bid
- 48.26
- Ask
- 48.56
- Plus Bas
- 48.13
- Plus Haut
- 51.37
- Volume
- 159
- Changement quotidien
- -6.73%
- Changement Mensuel
- 5.42%
- Changement à 6 Mois
- 33.09%
- Changement Annuel
- 9.36%
20 septembre, samedi