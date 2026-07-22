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EZU: iShares MSCI Eurozone ETF
Курс EZU за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.27, а максимальная — 71.58.
Следите за динамикой iShares MSCI Eurozone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EZU сегодня?
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) сегодня оценивается на уровне 71.30. Инструмент торгуется в пределах 71.27 - 71.58, вчерашнее закрытие составило 71.58, а торговый объем достиг 1196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Eurozone ETF?
iShares MSCI Eurozone ETF в настоящее время оценивается в 71.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.36% и USD. Отслеживайте движения EZU на графике в реальном времени.
Как купить акции EZU?
Вы можете купить акции iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) по текущей цене 71.30. Ордера обычно размещаются около 71.30 или 71.60, тогда как 1196 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EZU?
Инвестирование в iShares MSCI Eurozone ETF предполагает учет годового диапазона 58.69 - 71.74 и текущей цены 71.30. Многие сравнивают 2.08% и 7.09% перед размещением ордеров на 71.30 или 71.60. Изучайте ежедневные изменения цены EZU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Eurozone ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) за последний год составила 71.74. Акции заметно колебались в пределах 58.69 - 71.74, сравнение с 71.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Eurozone ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Eurozone ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) за год составила 58.69. Сравнение с текущими 71.30 и 58.69 - 71.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EZU?
В прошлом iShares MSCI Eurozone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.58 и 21.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.58
- Open
- 71.38
- Bid
- 71.30
- Ask
- 71.60
- Low
- 71.27
- High
- 71.58
- Объем
- 1.196 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- 7.09%
- Годовое изменение
- 21.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%