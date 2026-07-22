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EZU: iShares MSCI Eurozone ETF

71.30 USD 0.28 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EZU за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.27, а максимальная — 71.58.

Следите за динамикой iShares MSCI Eurozone ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EZU сегодня?

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) сегодня оценивается на уровне 71.30. Инструмент торгуется в пределах 71.27 - 71.58, вчерашнее закрытие составило 71.58, а торговый объем достиг 1196. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Eurozone ETF?

iShares MSCI Eurozone ETF в настоящее время оценивается в 71.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.36% и USD. Отслеживайте движения EZU на графике в реальном времени.

Как купить акции EZU?

Вы можете купить акции iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) по текущей цене 71.30. Ордера обычно размещаются около 71.30 или 71.60, тогда как 1196 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EZU?

Инвестирование в iShares MSCI Eurozone ETF предполагает учет годового диапазона 58.69 - 71.74 и текущей цены 71.30. Многие сравнивают 2.08% и 7.09% перед размещением ордеров на 71.30 или 71.60. Изучайте ежедневные изменения цены EZU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Eurozone ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) за последний год составила 71.74. Акции заметно колебались в пределах 58.69 - 71.74, сравнение с 71.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Eurozone ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Eurozone ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) за год составила 58.69. Сравнение с текущими 71.30 и 58.69 - 71.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EZU?

В прошлом iShares MSCI Eurozone ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.58 и 21.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.27 71.58
Годовой диапазон
58.69 71.74
Предыдущее закрытие
71.58
Open
71.38
Bid
71.30
Ask
71.60
Low
71.27
High
71.58
Объем
1.196 K
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
2.08%
6-месячное изменение
7.09%
Годовое изменение
21.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%