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EZU: 欧盟国家ETF-iShares MSCI

71.56 USD 0.26 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EZU汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点71.38和高点71.84进行交易。

关注欧盟国家ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EZU新闻

常见问题解答

EZU股票今天的价格是多少？

欧盟国家ETF-iShares MSCI股票今天的定价为71.56。它在71.38 - 71.84范围内交易，昨天的收盘价为71.30，交易量达到1893。EZU的实时价格图表显示了这些更新。

欧盟国家ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

欧盟国家ETF-iShares MSCI目前的价值为71.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.80%和USD。实时查看图表以跟踪EZU走势。

如何购买EZU股票？

您可以以71.56的当前价格购买欧盟国家ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在71.56或71.86附近，而1893和-0.10%显示市场活动。立即关注EZU的实时图表更新。

如何投资EZU股票？

投资欧盟国家ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围58.69 - 71.84和当前价格71.56。许多人在以71.56或71.86下订单之前，会比较2.45%和。实时查看EZU价格图表，了解每日变化。

欧盟国家ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，欧盟国家ETF-iShares MSCI的最高价格是71.84。在58.69 - 71.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪欧盟国家ETF-iShares MSCI的绩效。

欧盟国家ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

欧盟国家ETF-iShares MSCI（EZU）的最低价格为58.69。将其与当前的71.56和58.69 - 71.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EZU股票是什么时候拆分的？

欧盟国家ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.30和21.80%中可见。

日范围
71.38 71.84
年范围
58.69 71.84
前一天收盘价
71.30
开盘价
71.63
卖价
71.56
买价
71.86
最低价
71.38
最高价
71.84
交易量
1.893 K
日变化
0.36%
月变化
2.45%
6个月变化
7.48%
年变化
21.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%