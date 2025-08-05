Валюты / DEO
DEO: Diageo plc
100.02 USD 0.47 (0.47%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DEO за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.93, а максимальная — 101.10.
Следите за динамикой Diageo plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
99.93 101.10
Годовой диапазон
97.10 141.08
- Предыдущее закрытие
- 100.49
- Open
- 100.81
- Bid
- 100.02
- Ask
- 100.32
- Low
- 99.93
- High
- 101.10
- Объем
- 4.153 K
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -9.11%
- 6-месячное изменение
- -4.63%
- Годовое изменение
- -29.04%
