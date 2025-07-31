Валюты / CWEN
CWEN: Clearway Energy Inc Class C
28.07 USD 0.57 (1.99%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWEN за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.06, а максимальная — 28.80.
Следите за динамикой Clearway Energy Inc Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWEN
Дневной диапазон
28.06 28.80
Годовой диапазон
24.40 33.21
- Предыдущее закрытие
- 28.64
- Open
- 28.80
- Bid
- 28.07
- Ask
- 28.37
- Low
- 28.06
- High
- 28.80
- Объем
- 1.386 K
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- -2.70%
- 6-месячное изменение
- -7.36%
- Годовое изменение
- -8.86%
