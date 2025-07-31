FiyatlarBölümler
Dövizler / CWEN
Geri dön - Hisse senetleri

CWEN: Clearway Energy Inc Class C

28.08 USD 0.03 (0.11%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CWEN fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.00 ve Yüksek fiyatı olarak 28.48 aralığında işlem gördü.

Clearway Energy Inc Class C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWEN haberleri

Günlük aralık
28.00 28.48
Yıllık aralık
24.40 33.21
Önceki kapanış
28.11
Açılış
28.37
Satış
28.08
Alış
28.38
Düşük
28.00
Yüksek
28.48
Hacim
1.179 K
Günlük değişim
-0.11%
Aylık değişim
-2.67%
6 aylık değişim
-7.33%
Yıllık değişim
-8.83%
21 Eylül, Pazar