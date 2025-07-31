Dövizler / CWEN
CWEN: Clearway Energy Inc Class C
28.08 USD 0.03 (0.11%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CWEN fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.00 ve Yüksek fiyatı olarak 28.48 aralığında işlem gördü.
Clearway Energy Inc Class C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
28.00 28.48
Yıllık aralık
24.40 33.21
- Önceki kapanış
- 28.11
- Açılış
- 28.37
- Satış
- 28.08
- Alış
- 28.38
- Düşük
- 28.00
- Yüksek
- 28.48
- Hacim
- 1.179 K
- Günlük değişim
- -0.11%
- Aylık değişim
- -2.67%
- 6 aylık değişim
- -7.33%
- Yıllık değişim
- -8.83%
21 Eylül, Pazar