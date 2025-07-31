Währungen / CWEN
CWEN: Clearway Energy Inc Class C
28.11 USD 0.22 (0.79%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CWEN hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.67 bis zu einem Hoch von 28.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clearway Energy Inc Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWEN News
Tagesspanne
27.67 28.30
Jahresspanne
24.40 33.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.89
- Eröffnung
- 27.89
- Bid
- 28.11
- Ask
- 28.41
- Tief
- 27.67
- Hoch
- 28.30
- Volumen
- 2.499 K
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- -2.56%
- 6-Monatsänderung
- -7.23%
- Jahresänderung
- -8.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K