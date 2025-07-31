KurseKategorien
Währungen / CWEN
Zurück zum Aktien

CWEN: Clearway Energy Inc Class C

28.11 USD 0.22 (0.79%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CWEN hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.67 bis zu einem Hoch von 28.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clearway Energy Inc Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWEN News

Tagesspanne
27.67 28.30
Jahresspanne
24.40 33.21
Vorheriger Schlusskurs
27.89
Eröffnung
27.89
Bid
28.11
Ask
28.41
Tief
27.67
Hoch
28.30
Volumen
2.499 K
Tagesänderung
0.79%
Monatsänderung
-2.56%
6-Monatsänderung
-7.23%
Jahresänderung
-8.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K