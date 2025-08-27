Валюты / CHEF
CHEF: The Chefs' Warehouse Inc
65.64 USD 0.98 (1.47%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHEF за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.18, а максимальная — 66.90.
Следите за динамикой The Chefs' Warehouse Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CHEF
Дневной диапазон
64.18 66.90
Годовой диапазон
38.36 68.94
- Предыдущее закрытие
- 66.62
- Open
- 66.57
- Bid
- 65.64
- Ask
- 65.94
- Low
- 64.18
- High
- 66.90
- Объем
- 1.361 K
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- 4.26%
- 6-месячное изменение
- 21.98%
- Годовое изменение
- 57.00%
