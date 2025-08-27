КотировкиРазделы
CHEF: The Chefs' Warehouse Inc

65.64 USD 0.98 (1.47%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHEF за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.18, а максимальная — 66.90.

Следите за динамикой The Chefs' Warehouse Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
64.18 66.90
Годовой диапазон
38.36 68.94
Предыдущее закрытие
66.62
Open
66.57
Bid
65.64
Ask
65.94
Low
64.18
High
66.90
Объем
1.361 K
Дневное изменение
-1.47%
Месячное изменение
4.26%
6-месячное изменение
21.98%
Годовое изменение
57.00%
