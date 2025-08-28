Währungen / CHEF
CHEF: The Chefs' Warehouse Inc
66.69 USD 0.75 (1.11%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHEF hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.28 bis zu einem Hoch von 68.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Chefs' Warehouse Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHEF News
Tagesspanne
66.28 68.24
Jahresspanne
38.36 68.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.44
- Eröffnung
- 67.68
- Bid
- 66.69
- Ask
- 66.99
- Tief
- 66.28
- Hoch
- 68.24
- Volumen
- 1.049 K
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- 5.92%
- 6-Monatsänderung
- 23.94%
- Jahresänderung
- 59.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K