CHEF: The Chefs' Warehouse Inc

66.69 USD 0.75 (1.11%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHEF hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.28 bis zu einem Hoch von 68.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Chefs' Warehouse Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
66.28 68.24
Jahresspanne
38.36 68.94
Vorheriger Schlusskurs
67.44
Eröffnung
67.68
Bid
66.69
Ask
66.99
Tief
66.28
Hoch
68.24
Volumen
1.049 K
Tagesänderung
-1.11%
Monatsänderung
5.92%
6-Monatsänderung
23.94%
Jahresänderung
59.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K