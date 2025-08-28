FiyatlarBölümler
Dövizler / CHEF
Geri dön - Hisse senetleri

CHEF: The Chefs' Warehouse Inc

64.93 USD 1.76 (2.64%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHEF fiyatı bugün -2.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.86 ve Yüksek fiyatı olarak 66.85 aralığında işlem gördü.

The Chefs' Warehouse Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHEF haberleri

Günlük aralık
64.86 66.85
Yıllık aralık
38.36 68.94
Önceki kapanış
66.69
Açılış
66.69
Satış
64.93
Alış
65.23
Düşük
64.86
Yüksek
66.85
Hacim
736
Günlük değişim
-2.64%
Aylık değişim
3.13%
6 aylık değişim
20.67%
Yıllık değişim
55.30%
21 Eylül, Pazar