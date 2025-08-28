Dövizler / CHEF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CHEF: The Chefs' Warehouse Inc
64.93 USD 1.76 (2.64%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CHEF fiyatı bugün -2.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.86 ve Yüksek fiyatı olarak 66.85 aralığında işlem gördü.
The Chefs' Warehouse Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEF haberleri
- Will Medifast's Strategic Endeavors Deliver Growth in 2025?
- J.M. Smucker Sees Steady Lift From Uncrustables Brand Momentum
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- Can B&G Foods Achieve 20% Adjusted EBITDA Margin by Year-End?
- Kimberly-Clark Leverages Innovation and Premiumization to Aid Growth
- How Strong QSR Demand Supports PPC's Small Bird Segment in Q2 2025
- Will Church & Dwight's Innovation & Global Expansion Fuel Growth?
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Can Colgate's New Productivity Program Drive Long-Term Growth?
- General Mills' Q1 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- Can Newell's Cost-Saving Drive Sustain Its Margin Expansion Momentum?
- Hain Celestial Q4 Earnings Coming Up: What to Expect From HAIN Stock?
- General Mills Pet Sales Up 12%: Is Blue Buffalo the Key Growth Driver?
- Mama's Creations Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 24% Y/Y
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Coca-Cola HBC (CCHGY) This Year?
- Post Holdings Foodservice Volumes Rise 4.5%: Sign of More Upside Ahead
- Hershey Targets $400M in Cost Savings: Where Does It Stand Now?
- Campbell's Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Drop 3% Y/Y
- Kraft Heinz to Split Into Two Companies: What Investors Should Know
- Will Tyson Foods' Protein Leadership and Innovation Fuel Growth?
- I'm a trained chef. Here are the 10 things you need to make in your air fryer.
- Post Holdings to Sell 8th Avenue Pasta Business to Richardson
- Ollie's Bargain Q2 Earnings Beat, Comps Rise 5%, Guidance Raised
- Hormel Foods Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Grow 4.6% Y/Y
Günlük aralık
64.86 66.85
Yıllık aralık
38.36 68.94
- Önceki kapanış
- 66.69
- Açılış
- 66.69
- Satış
- 64.93
- Alış
- 65.23
- Düşük
- 64.86
- Yüksek
- 66.85
- Hacim
- 736
- Günlük değişim
- -2.64%
- Aylık değişim
- 3.13%
- 6 aylık değişim
- 20.67%
- Yıllık değişim
- 55.30%
21 Eylül, Pazar