Devises / CHEF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CHEF: The Chefs' Warehouse Inc
64.93 USD 1.76 (2.64%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHEF a changé de -2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.86 et à un maximum de 66.85.
Suivez la dynamique The Chefs' Warehouse Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHEF Nouvelles
- Will Medifast's Strategic Endeavors Deliver Growth in 2025?
- J.M. Smucker Sees Steady Lift From Uncrustables Brand Momentum
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- Can B&G Foods Achieve 20% Adjusted EBITDA Margin by Year-End?
- Kimberly-Clark Leverages Innovation and Premiumization to Aid Growth
- How Strong QSR Demand Supports PPC's Small Bird Segment in Q2 2025
- Will Church & Dwight's Innovation & Global Expansion Fuel Growth?
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Can Colgate's New Productivity Program Drive Long-Term Growth?
- General Mills' Q1 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- Can Newell's Cost-Saving Drive Sustain Its Margin Expansion Momentum?
- Hain Celestial Q4 Earnings Coming Up: What to Expect From HAIN Stock?
- General Mills Pet Sales Up 12%: Is Blue Buffalo the Key Growth Driver?
- Mama's Creations Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 24% Y/Y
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Coca-Cola HBC (CCHGY) This Year?
- Post Holdings Foodservice Volumes Rise 4.5%: Sign of More Upside Ahead
- Hershey Targets $400M in Cost Savings: Where Does It Stand Now?
- Campbell's Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Drop 3% Y/Y
- Kraft Heinz to Split Into Two Companies: What Investors Should Know
- Will Tyson Foods' Protein Leadership and Innovation Fuel Growth?
- I'm a trained chef. Here are the 10 things you need to make in your air fryer.
- Post Holdings to Sell 8th Avenue Pasta Business to Richardson
- Ollie's Bargain Q2 Earnings Beat, Comps Rise 5%, Guidance Raised
- Hormel Foods Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Grow 4.6% Y/Y
Range quotidien
64.86 66.85
Range Annuel
38.36 68.94
- Clôture Précédente
- 66.69
- Ouverture
- 66.69
- Bid
- 64.93
- Ask
- 65.23
- Plus Bas
- 64.86
- Plus Haut
- 66.85
- Volume
- 736
- Changement quotidien
- -2.64%
- Changement Mensuel
- 3.13%
- Changement à 6 Mois
- 20.67%
- Changement Annuel
- 55.30%
20 septembre, samedi