CotationsSections
Devises / CHEF
Retour à Actions

CHEF: The Chefs' Warehouse Inc

64.93 USD 1.76 (2.64%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHEF a changé de -2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.86 et à un maximum de 66.85.

Suivez la dynamique The Chefs' Warehouse Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHEF Nouvelles

Range quotidien
64.86 66.85
Range Annuel
38.36 68.94
Clôture Précédente
66.69
Ouverture
66.69
Bid
64.93
Ask
65.23
Plus Bas
64.86
Plus Haut
66.85
Volume
736
Changement quotidien
-2.64%
Changement Mensuel
3.13%
Changement à 6 Mois
20.67%
Changement Annuel
55.30%
20 septembre, samedi