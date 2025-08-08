Валюты / CGC
CGC: Canopy Growth Corporation
1.45 USD 0.06 (4.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGC за сегодня изменился на 4.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37, а максимальная — 1.52.
Следите за динамикой Canopy Growth Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.37 1.52
Годовой диапазон
0.77 5.80
- Предыдущее закрытие
- 1.39
- Open
- 1.39
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Low
- 1.37
- High
- 1.52
- Объем
- 6.661 K
- Дневное изменение
- 4.32%
- Месячное изменение
- -5.23%
- 6-месячное изменение
- 55.91%
- Годовое изменение
- -69.85%
