货币 / CGC
CGC: Canopy Growth Corporation
1.39 USD 0.06 (4.14%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CGC汇率已更改-4.14%。当日，交易品种以低点1.35和高点1.48进行交易。
关注Canopy Growth Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.35 1.48
年范围
0.77 5.80
- 前一天收盘价
- 1.45
- 开盘价
- 1.45
- 卖价
- 1.39
- 买价
- 1.69
- 最低价
- 1.35
- 最高价
- 1.48
- 交易量
- 6.290 K
- 日变化
- -4.14%
- 月变化
- -9.15%
- 6个月变化
- 49.46%
- 年变化
- -71.10%
