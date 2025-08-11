Divisas / CGC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CGC: Canopy Growth Corporation
1.36 USD 0.09 (6.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CGC de hoy ha cambiado un -6.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.35, mientras que el máximo ha alcanzado 1.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Canopy Growth Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGC News
- Canopy Growth Corporation (CGC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Canopy Growth appoints Tom Stewart as permanent CFO
- Canopy Growth completes $50 million debt prepayment ahead of schedule
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Canopy Growth (CGC) Launches $200M Cross-Border Equity Program
- ISS recommends Canopy Growth shareholders vote for all resolutions
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nio, Signet Jewelers And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Hyperscale Data (AMEX:GPUS), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Investors Heavily Search Canopy Growth Corporation (CGC): Here is What You Need to Know
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- Here is What to Know Beyond Why Canopy Growth Corporation (CGC) is a Trending Stock
- Cannabis ETFs Light Up As Trump Eyes Marijuana Reclassification - Amplify Seymour Cannabis ETF (ARCA:CNBS), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Cronos Group stock hits 52-week high at 2.72 USD
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Canopy Growth Rallies On News Of Possible Rescheduling From Trump
- While Investors Chase Monday's Tilray, Canopy And Aurora Rally, A Potential Federal Shift Could Redefine Cannabis Growth Fundamentals - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
Rango diario
1.35 1.48
Rango anual
0.77 5.80
- Cierres anteriores
- 1.45
- Open
- 1.45
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.35
- High
- 1.48
- Volumen
- 7.180 K
- Cambio diario
- -6.21%
- Cambio mensual
- -11.11%
- Cambio a 6 meses
- 46.24%
- Cambio anual
- -71.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B