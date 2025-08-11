通貨 / CGC
CGC: Canopy Growth Corporation
1.38 USD 0.02 (1.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CGCの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり1.37の安値と1.45の高値で取引されました。
Canopy Growth Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGC News
- Canopy Growth Corporation (CGC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Canopy Growth appoints Tom Stewart as permanent CFO
- Canopy Growth completes $50 million debt prepayment ahead of schedule
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Canopy Growth (CGC) Launches $200M Cross-Border Equity Program
- ISS recommends Canopy Growth shareholders vote for all resolutions
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nio, Signet Jewelers And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Hyperscale Data (AMEX:GPUS), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- FDA Identifies ICU Medical's Plum Duo Recall as Serious Type
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Investors Heavily Search Canopy Growth Corporation (CGC): Here is What You Need to Know
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- Here is What to Know Beyond Why Canopy Growth Corporation (CGC) is a Trending Stock
- Cannabis ETFs Light Up As Trump Eyes Marijuana Reclassification - Amplify Seymour Cannabis ETF (ARCA:CNBS), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Cronos Group stock hits 52-week high at 2.72 USD
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Canopy Growth Rallies On News Of Possible Rescheduling From Trump
- While Investors Chase Monday's Tilray, Canopy And Aurora Rally, A Potential Federal Shift Could Redefine Cannabis Growth Fundamentals - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
1日のレンジ
1.37 1.45
1年のレンジ
0.77 5.80
- 以前の終値
- 1.36
- 始値
- 1.38
- 買値
- 1.38
- 買値
- 1.68
- 安値
- 1.37
- 高値
- 1.45
- 出来高
- 6.622 K
- 1日の変化
- 1.47%
- 1ヶ月の変化
- -9.80%
- 6ヶ月の変化
- 48.39%
- 1年の変化
- -71.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K