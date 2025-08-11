QuotazioniSezioni
CGC: Canopy Growth Corporation

1.37 USD 0.01 (0.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGC ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.41.

Segui le dinamiche di Canopy Growth Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.34 1.41
Intervallo Annuale
0.77 5.80
Chiusura Precedente
1.38
Apertura
1.40
Bid
1.37
Ask
1.67
Minimo
1.34
Massimo
1.41
Volume
4.014 K
Variazione giornaliera
-0.72%
Variazione Mensile
-10.46%
Variazione Semestrale
47.31%
Variazione Annuale
-71.52%
21 settembre, domenica