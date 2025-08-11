Valute / CGC
CGC: Canopy Growth Corporation
1.37 USD 0.01 (0.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CGC ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.41.
Segui le dinamiche di Canopy Growth Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.34 1.41
Intervallo Annuale
0.77 5.80
- Chiusura Precedente
- 1.38
- Apertura
- 1.40
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Minimo
- 1.34
- Massimo
- 1.41
- Volume
- 4.014 K
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- -10.46%
- Variazione Semestrale
- 47.31%
- Variazione Annuale
- -71.52%
21 settembre, domenica