CFBK: CF Bankshares Inc
24.66 USD 0.45 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CFBK за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.65, а максимальная — 25.10.
Следите за динамикой CF Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.65 25.10
Годовой диапазон
19.22 31.17
- Предыдущее закрытие
- 25.11
- Open
- 25.10
- Bid
- 24.66
- Ask
- 24.96
- Low
- 24.65
- High
- 25.10
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 12.60%
- Годовое изменение
- 11.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.