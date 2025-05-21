КотировкиРазделы
CFBK: CF Bankshares Inc

24.66 USD 0.45 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFBK за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.65, а максимальная — 25.10.

Дневной диапазон
24.65 25.10
Годовой диапазон
19.22 31.17
Предыдущее закрытие
25.11
Open
25.10
Bid
24.66
Ask
24.96
Low
24.65
High
25.10
Объем
131
Дневное изменение
-1.79%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
12.60%
Годовое изменение
11.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.