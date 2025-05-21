货币 / CFBK
CFBK: CF Bankshares Inc
24.54 USD 0.12 (0.49%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CFBK汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点24.45和高点24.82进行交易。
关注CF Bankshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFBK新闻
- New Strong Buy Stocks for September 2nd
- New Strong Buy Stocks for August 13th
- Best Value Stocks to Buy for August 13th
- Cf Bankshares (CFBK) Q2 EPS Jumps 196%
- Blue Foundry Bancorp (BLFY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) Matches Q2 Earnings Estimates
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- cf bankshares reports election results at annual meeting
- CF BANKSHARES INC., PARENT OF CFBANK, NA, PROVIDES INFORMATIONAL SLIDES IN CONJUNCTION WITH ITS 2025 ANNUAL MEETING
- Piper Sandler sets CF Bankshares stock overweight, $29 target
日范围
24.45 24.82
年范围
19.22 31.17
- 前一天收盘价
- 24.66
- 开盘价
- 24.78
- 卖价
- 24.54
- 买价
- 24.84
- 最低价
- 24.45
- 最高价
- 24.82
- 交易量
- 66
- 日变化
- -0.49%
- 月变化
- -0.41%
- 6个月变化
- 12.05%
- 年变化
- 10.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值