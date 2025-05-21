KurseKategorien
Währungen / CFBK
Zurück zum Aktien

CFBK: CF Bankshares Inc

24.39 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFBK hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.31 bis zu einem Hoch von 24.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die CF Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFBK News

Tagesspanne
24.31 24.49
Jahresspanne
19.22 31.17
Vorheriger Schlusskurs
24.41
Eröffnung
24.40
Bid
24.39
Ask
24.69
Tief
24.31
Hoch
24.49
Volumen
75
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
-1.01%
6-Monatsänderung
11.37%
Jahresänderung
10.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K