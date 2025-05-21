Währungen / CFBK
CFBK: CF Bankshares Inc
24.39 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CFBK hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.31 bis zu einem Hoch von 24.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die CF Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFBK News
Tagesspanne
24.31 24.49
Jahresspanne
19.22 31.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.41
- Eröffnung
- 24.40
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Tief
- 24.31
- Hoch
- 24.49
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -1.01%
- 6-Monatsänderung
- 11.37%
- Jahresänderung
- 10.11%
