CFBK: CF Bankshares Inc
24.40 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CFBK ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.28 e ad un massimo di 24.49.
Segui le dinamiche di CF Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.28 24.49
Intervallo Annuale
19.22 31.17
- Chiusura Precedente
- 24.41
- Apertura
- 24.40
- Bid
- 24.40
- Ask
- 24.70
- Minimo
- 24.28
- Massimo
- 24.49
- Volume
- 208
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- -0.97%
- Variazione Semestrale
- 11.42%
- Variazione Annuale
- 10.16%
21 settembre, domenica