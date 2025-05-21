QuotazioniSezioni
CFBK: CF Bankshares Inc

24.40 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFBK ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.28 e ad un massimo di 24.49.

Segui le dinamiche di CF Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.28 24.49
Intervallo Annuale
19.22 31.17
Chiusura Precedente
24.41
Apertura
24.40
Bid
24.40
Ask
24.70
Minimo
24.28
Massimo
24.49
Volume
208
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
-0.97%
Variazione Semestrale
11.42%
Variazione Annuale
10.16%
21 settembre, domenica