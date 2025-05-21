通貨 / CFBK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CFBK: CF Bankshares Inc
24.41 USD 0.11 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CFBKの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり24.33の安値と24.63の高値で取引されました。
CF Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFBK News
- New Strong Buy Stocks for September 2nd
- New Strong Buy Stocks for August 13th
- Best Value Stocks to Buy for August 13th
- Cf Bankshares (CFBK) Q2 EPS Jumps 196%
- Blue Foundry Bancorp (BLFY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MVB Financial (MVBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) Matches Q2 Earnings Estimates
- Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- cf bankshares reports election results at annual meeting
- CF BANKSHARES INC., PARENT OF CFBANK, NA, PROVIDES INFORMATIONAL SLIDES IN CONJUNCTION WITH ITS 2025 ANNUAL MEETING
- Piper Sandler sets CF Bankshares stock overweight, $29 target
1日のレンジ
24.33 24.63
1年のレンジ
19.22 31.17
- 以前の終値
- 24.30
- 始値
- 24.34
- 買値
- 24.41
- 買値
- 24.71
- 安値
- 24.33
- 高値
- 24.63
- 出来高
- 126
- 1日の変化
- 0.45%
- 1ヶ月の変化
- -0.93%
- 6ヶ月の変化
- 11.46%
- 1年の変化
- 10.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K