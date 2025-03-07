Валюты / CCRN
CCRN: Cross Country Healthcare Inc
12.88 USD 0.28 (2.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCRN за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.67, а максимальная — 13.18.
Следите за динамикой Cross Country Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CCRN
- Cross Country Healthcare extends merger agreement end date with Aya Holdings
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Cross Country earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Cross Country Healthcare (CCRN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kforce (KFRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Cross Country Healthcare (CCRN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Cross Country Healthcare: The FTC's Second Request Created An Arbitrage Opportunity (CCRN)
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
Дневной диапазон
12.67 13.18
Годовой диапазон
9.58 18.33
- Предыдущее закрытие
- 13.16
- Open
- 13.18
- Bid
- 12.88
- Ask
- 13.18
- Low
- 12.67
- High
- 13.18
- Объем
- 875
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- -3.45%
- 6-месячное изменение
- -13.09%
- Годовое изменение
- -3.66%
