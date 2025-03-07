Devises / CCRN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CCRN: Cross Country Healthcare Inc
13.54 USD 0.12 (0.88%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCRN a changé de -0.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.46 et à un maximum de 13.72.
Suivez la dynamique Cross Country Healthcare Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCRN Nouvelles
- Cross Country Healthcare extends merger agreement end date with Aya Holdings
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Cross Country earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Cross Country Healthcare (CCRN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kforce (KFRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Cross Country Healthcare (CCRN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Cross Country Healthcare: The FTC's Second Request Created An Arbitrage Opportunity (CCRN)
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
Range quotidien
13.46 13.72
Range Annuel
9.58 18.33
- Clôture Précédente
- 13.66
- Ouverture
- 13.64
- Bid
- 13.54
- Ask
- 13.84
- Plus Bas
- 13.46
- Plus Haut
- 13.72
- Volume
- 577
- Changement quotidien
- -0.88%
- Changement Mensuel
- 1.50%
- Changement à 6 Mois
- -8.64%
- Changement Annuel
- 1.27%
20 septembre, samedi