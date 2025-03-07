통화 / CCRN
CCRN: Cross Country Healthcare Inc
13.54 USD 0.12 (0.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCRN 환율이 오늘 -0.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.46이고 고가는 13.72이었습니다.
Cross Country Healthcare Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Cross Country Healthcare extends merger agreement end date with Aya Holdings
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Cross Country earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Cross Country Healthcare (CCRN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kforce (KFRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Cross Country Healthcare (CCRN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Cross Country Healthcare: The FTC's Second Request Created An Arbitrage Opportunity (CCRN)
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
일일 변동 비율
13.46 13.72
년간 변동
9.58 18.33
- 이전 종가
- 13.66
- 시가
- 13.64
- Bid
- 13.54
- Ask
- 13.84
- 저가
- 13.46
- 고가
- 13.72
- 볼륨
- 577
- 일일 변동
- -0.88%
- 월 변동
- 1.50%
- 6개월 변동
- -8.64%
- 년간 변동율
- 1.27%
20 9월, 토요일