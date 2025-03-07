시세섹션
통화 / CCRN
주식로 돌아가기

CCRN: Cross Country Healthcare Inc

13.54 USD 0.12 (0.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CCRN 환율이 오늘 -0.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.46이고 고가는 13.72이었습니다.

Cross Country Healthcare Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCRN News

일일 변동 비율
13.46 13.72
년간 변동
9.58 18.33
이전 종가
13.66
시가
13.64
Bid
13.54
Ask
13.84
저가
13.46
고가
13.72
볼륨
577
일일 변동
-0.88%
월 변동
1.50%
6개월 변동
-8.64%
년간 변동율
1.27%
20 9월, 토요일